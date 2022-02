VIDÉO – Basket: vivez le 8e de finale de Coupe de France de l'Élan Béarnais à Orléans

C'est un match entre deux équipes amoindries que ce 8e de finale de Coupe de France. Des absents des deux côtés, et toujours Brandon Jefferson chez les Palois, mais Justin Bibbins est lui de retour. En cas de qualification, les Béarnais se retrouveront à Trélazé pour le plateau qui regroupera quarts et demi-finales les 26 et 27 mars prochain.

Contexte particulier aussi, puisque dans quatre jours les Palois rattraperont leur Clasico en retard, à Limoges