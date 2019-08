VIDÉO – Dans la peau d’un gardien de handball avec des tirs à plus de 100 km/h

Le gardien de handball est très applaudi à chaque parade, mais il faut bien le reconnaître peu de gens aimeraient être à sa place dans la cage au moment de stopper toutes ces balles lancées jusqu’à 130km/h, parfois plus ! Grâce à une caméra installée sur le gardien de la JS Cherbourg Sven Horvat, vous allez pouvoir vous glisser dans la peau du dernier rempart au handball... sans risque de bobos.

Sven Horvat entame sa deuxième saison dans le but de la JS Cherbourg. Il nous explique ce poste de gardien, si particulier.

A cette vitesse, le gardien ne peut pas compter sur la chance. Avant les matchs, Sven Horvat analyse les vidéos des tireurs adverses. Et puis, il y a tout le travail à l’entraînement.

« Le positionnement du corps, le positionnement des bras… Il y a plein de petits détails à travailler. Après, c’est la tête. Il y a des gardiens qui ne sont pas du tout techniques, mais ils sont sauvages dans la tête et ils sortent des parades incroyables. D’autres sont plus calmes et attendent. Ça dépend du style et de l’école du handball. Entre les pays de l’Est, la Norvège ou la France, ce n’est pas pareil. »