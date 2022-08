VIDÉO - Découvrez Roman Huger, l'une des nouvelles recrues de l'US Laval basket

Les basketteurs de l'US Laval basket ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi pour une nouvelle saison en National 2, la quatrième division française. L'occasion de découvrir les quatre nouvelles recrues du club et notamment l'arrière-ailier Roman Huger. Rencontre avec le natif de Caen.

Retour sur les parquets et à l'entraînement pour l'US Laval basket depuis ce lundi. Le club lavallois attaque une nouvelle saison en National 2 cette année, la quatrième division française, avec toujours le même objectif : le maintien. Même si le club a toujours terminé dans le Top 5 depuis sa montée en N2, les ambitions restent réalistes.

L'entraînement a repris ce lundi au gymnase d'Hilard à Laval. © Radio France - Alexandre Frémont

L'occasion également lors de cette reprise de découvrir les quatre nouvelles recrues, arrivées pour renforcer les rangs de l'USL basket. Un jeune meneur de jeu, Sandro Perazza, un intérieur, le Bissao-guinéen Sidney Correia et deux ailiers, l'Américain Khaleal MacCormick et Roman Huger (également arrière). Ce dernier, âgé de 25 ans arrive de Besançon (en National 1) et on peut dire qu'il a un style bien particulier.

Rencontre avec la quatrième recrue lavalloise en vidéo.