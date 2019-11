VIDÉO - Élan Béarnais : suivez en direct le match de Champions League à Burgos

Quatrième match et troisième déplacement pour l'Élan Béarnais en BCL. Après Athènes et Wloclawek, les Béarnais sont à Burgos en Castille-et-León. L'ambiance est généralement bouillante au Coliseum - qui peut accueillir plus de 9.000 personnes - accueillant les matchs du club, actuel 2e du groupe. L'Élan est bon dernier, toujours sans victoire. Coup d'envoi à 20h30.