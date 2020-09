VIDEO - Fleury Loiret Handball : ambitions, Covid, premier match, retrouvez l'interview de Christophe Cassan

Le club de Fleury Loiret Handball retrouve la Ligue Butagaz Energie, la première division du handball féminin français, ce mercredi à l'extérieur face à Saint-Amand-les-Eaux. L'occasion pour nous de balayer les objectifs du club avec le coach de l'équipe Christophe Cassan.

Alors que les féminines du Fleury Loiret Handball attaquent leur saison en Ligue Butagaz Energie, la première division de handball féminin, ce mercredi soir face à Saint-Amand-les-Eaux, Christophe Cassan, le coach de l'équipe nous livre ses impressions sur la préparation et les ambitions en championnat et la Coupe d'Europe.

La préparation tronquée

Deux cas de Covid ont été recensés pendant la préparation au club, ce qui l'a un peu perturbée. "On reste optimiste, on s’adapte", commence Christophe Cassan, "on a mis en place des routines pour avoir une organisation sanitaire qui ne doit pas nous perturber sur notre préparation".

"Dans une préparation classique, on n’est jamais prêt", avoue le coach de l'équipe mais il reste serein. "Je trouve que les joueuses sont enthousiastes, positives et au travail. On n’a pas envie de rattraper le temps perdu mais de bien faire les choses, par étape, progressivement, pour qu’on ait encore le mois de septembre qui nous permette de préparer l’équipe."

Les ambitions du club

Cette année, le but est de se "stabiliser", affirme le coach, car "le budget est constant, avec 11 joueuses professionnelles, alors que la moyenne est à treize en France". "Si on fait pareil que l’an dernier, ce sera déjà une belle performance", assure Christophe Cassan.

Concernant la Coupe d'Europe, l'entraîneur estime que "pour performer, il faut être hyper discipliné contre tous [les] adversaires directs en championnat", ce qui permettra "d’acquérir de l’expérience collective dans la discipline car en Coupe d’Europe, la moindre erreur peut être fatale".

Le club vise tout de même "une qualification" parce que les joueuses et le staff préfèrent jouer tous les trois jours et avoir un enchaînement de matchs. "Avoir des rencontres à haute intensité en janvier-février est un vrai contexte de progression individuelle pour les joueuses et surtout de progression collective pour l’ensemble du club", commente Chritophe Cassan.

Le nouveau format de la Coupe de France

On a le temps de voir venir, car le club n'intégrera cette compétition qu'au mois de mars, en quart de finale. "Performer en Coupe de France dépend de beaucoup de choses", estime le coach, "du calendrier, du tirage, parce que si on tire Brest, là-bas, ça nous rend la tâche un peu plus difficile. Mais la priorité est de rendre le club pérenne en Coupe d’Europe et donc de finir dans les quatre premiers du classement."

Premier match à domicile pour les joueuses du Fleury Loiret Handball est prévu le 16 septembre à 20h15 face à Toulon Saint-Cyr.