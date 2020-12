VIDÉO - "J'espère apporter plus à l'équipe", Oriane Ondono du Fleury Loiret Handball dans 100% Loiret Sport

Pendant les vacances de Noël, vous avez rendez-vous avec 100% Loiret Sport. Nous allons à la rencontre d'une sportive ou d'un sportif du Loiret qui nous livre son parcours, sa vision sur cette année écoulée et de petites anecdotes. Ce mercredi, Oriane Ondono, la pivot du Fleury Loiret Handball.

Pendant les vacances de Noël, France Bleu Orléans vous propose un nouveau rendez-vous sportif : 100% Loiret Sport. On va à la rencontre de sportives et sportifs du Loiret pour qu'ils nous livrent leur parcours, leur vision de cette année compliquée et quelques anecdotes. C'est à découvrir en vidéo et sur l'antenne de France Bleu Orléans à 18h15 du lundi au vendredi jusqu'au 1er janvier. Rencontre ce mercredi avec Oriane Ondono, pivot du Fleury Loiret Handball.

Son parcours

Oriane Ondono a commencé à l'AS Cannes, avant de rejoindre le centre de formation de Fleury en 2016. La pivot des Panthères est passée professionnelle il y a deux ans et demi, "une satisfaction" pour elle, car "le centre de formation représente beaucoup d'investissement et de travail et derrière c'est un peu la consécration de signer pro avec son club formateur".

Son premier match avec Fleury

C'était à domicile contre Toulon, Oriane Ondono ne joue pas une seule minute mais elle est tout de même sur la feuille de match. "Je n'étais pas étonnée, ni déçue", raconte-t-elle, "j'étais déjà contente d'être sur la feuille de match". "Ce n'est pas un mauvais souvenir malgré tout", sourit Oriane.

Un premier stage en équipe de France

L'an dernier, elle a participé à un stage avec l'équipe de France. "J'étais étonnée et contente". Oriane Ondono a trouvé que c'était "un stage difficile physiquement", qui lui a montré ce qu'il fallait faire "pour espérer avoir une vraie place un jour en équipe de France".