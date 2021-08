VIDÉO - JO de Tokyo : exploit des volleyeurs français qualifiés en demi-finale après avoir battu la Pologne

Jamais les Bleus n'avaient été aussi loin dans les Jeux olympiques. Ce mardi dans l'Ariake arena de Tokyo, les volleyeurs français se sont qualifiés pour les demi-finales après avoir battu 3-2 la Pologne (21-25, 25-22, 21-25, 15-9). Un véritable exploit puisque les Polonais sont doubles champions du monde.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les Bleus affronteront jeudi (14h) en demi-finale l'Argentine, victorieuse de l'Italie (3-2). Face aux Argentins qui les avaient battus au set décisif au premier tour, la génération la plus talentueuse du volley français tient l'occasion de lui offrir sa première médaille olympique. Elle qui lui a déjà donné ses premiers titres, un Euro (2015) et deux Ligues mondiales (2015 et 2017) en neuf ans de mandat de Laurent Tillie.

En fusion totale avec ses joueurs, Laurent Tillie, le sélectionneur de l'équipe de France de volley, s'est même jeté pour tenter de reprendre un smash polonais.