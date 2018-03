La JS Cherbourg Handball a battu Nancy 28-26 ce vendredi soir salle Chantereyne. Les Mauves conservent leur invincibilité en 2018 et font un pas de plus vers le maintien en Proligue

Cherbourg-en-Cotentin, France

C’était un premier tournant dans cette course au maintien et la JS Cherbourg l’a parfaitement maîtrisé. Dans une salle Chantereyne bouillante, c'est Nancy qui ouvre le score, mais la JSC prend ses aises et fait même un premier petit break (6-3). Les Mauves jouent ensuite au yoyo (10-10 puis 13-11). Nancy égalise juste avant la mi-temps (13-13).

La JS Cherbourg fait plier Nancy

Le second acte commence comme le premier. Nancy marque et prend l’avantage (13-14). Cherbourgeois et nancéens ne se quittent plus. Aucune des deux équipes ne parvient à prendre plus d’un but d’avance. A moins de dix minutes de la fin, la JSC parvient enfin à faire la différence. Deux pertes de balles de Nancy parfaitement exploitées et voilà les Mauves à +4 (25-21).

Une soirée presque parfaite

A trente secondes de la fin, l’écart n’a pas bougé (28-24). A cet instant, Cherbourg efface son goal-average particulier négatif du match aller. La victoire en poche, les mauves se relâchent un peu et Nancy sauve les meubles au buzzer (28-26). L’essentiel est là : la victoire

fin du match entre la @jscherbourg et Nancy https://t.co/UktYTn8Vw6 — Anthony Raimbault (@AnthoRaimbault) March 23, 2018

D’une équipe lancée depuis plusieurs mois dans son opération sauvetage, on attend surtout la combativité. Sur cet aspect-là, c’est un sans-faute.

57' 26-22 pour la @JSCherbourg grosse ambiance à chantereyne pic.twitter.com/3UoB9mN6ZZ — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) March 23, 2018

L’homme du match

Avec 10 buts marqués (5 tirs et 5 pénalty) pour 77% de réussite au tir, l’ailier Youenn Cardinal a fait souffrir Nancy. C’est son deuxième meilleur bilan statistique depuis le début de saison.

Les réactions en vidéo

Istvan Redei : "Très content de la victoire. C'était un match très important"

Cherif Hamani : "Un premier pas. Il faut se concentrer sur ce qui va arriver"

🤾‍♂️🗨️ Cherif Hamani (coach @JSCherbourg) : "un premier pas. Il faut se concentrer sur ce qui va arriver" #FBsport#Proliguepic.twitter.com/3I3IfRqYaU — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) March 24, 2018

Le classement

Après son précieux succès contre Nancy, la JS Cherbourg grimpe à la 7e place avec désormais trois points d'avance sur la zone de relégation. Prochain match, très important lui aussi, face à Limoges vendredi prochain salle Chantereyne.