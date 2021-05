VIDÉO - L'émotion de la joueuse de Basket Landes Marie-Ève Paget, qui envoie les Bleues aux JO !

Marie-Ève Paget envoie l'équipe de France de basket 3x3 aux Jeux Olympiques de Tokyo ! La joueuse de Basket Landes a inscrit ce dimanche le panier de la victoire en demi-finale du tournoi de qualification olympique, qui se déroule en Autriche. Les Bleues ont battu le Japon 15 à 14 et en accédant à la finale, elles ont automatiquement décroché leur billet pour les JO cet été. Ce seront les tout premiers Jeux Olympiques de cette discipline, basket qu'on joue à 3 contre 3 sur un demi-terrain. Marie-Ève Paget était émue aux larmes après la rencontre. "On va à Tokyo, je suis tellement heureuse" a déclaré la joueuse, la voix tremblante et en anglais. "Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ont été ces trois dernières années, c'est un projet de trois ou quatre ans avec tellement de difficultés, avec la pandémie (...) on prouve sur le terrain qu'on est une équipe, une équipe olympique. Je suis tellement fière."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si l'essentiel est fait pour les Bleues, il leur reste tout de même la finale de ce tournoi, contre les redoutables Etats-Unis, ce dimanche soir.