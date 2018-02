Après avoir écarté Rennes, Tours et Martigues, le Stade Poitevin a l'occasion de décrocher mardi à domicile son billet pour une finale de coupe de France. Ce serait la première du club depuis 2012. Un événement qui sera à vivre en direct sur France Bleu Poitou.

Poitiers, France

La dernière finale des volleyeurs poitevins, c'était au printemps 2012 contre Tours à Paris-Coubertin lors de l'épilogue de la saison de ligue A qui s'était conclu par un titre de vice-champion de France suivi... du dépôt de bilan. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, six années exactement, et revoici la perspective d'une finale (de coupe de France cette fois) qui se profile pour le Stade Poitevin.

L'appel de Brice Donat au public pour ce match

Un match à suivre à la radio et sur francebleu.fr

France Bleu Poitou se met à la hauteur de l'événement avec une soirée sports sur l'antenne et les réseaux sociaux. Adrien Bossard animera l'émission dès 19h15 en studio avec un live vidéo sur notre page Facebook. William Giraud et son consultant Rogério Brizola (entraîneur de la réserve du Stade, ancien joueur de Poitiers et Tourcoing) seront à la salle Lawson-Body pour commenter la rencontre. Coup d'envoi à 19h30.

Dispositif spécial sur France Bleu. © Radio France - Typhaine Morin

Rester également à l'écoute sur notre antenne puisque France Bleu Poitou vous fait gagner 4 places pour cette demi-finale qui se jouera sans doute à guichets fermés.