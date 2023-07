VIDÉO – La rentrée des handballeurs de la JS Cherbourg

C’est l’heure de la reprise pour les Mauves. Les handballeurs cherbourgeois sont de retour à l’entraînement depuis lundi pour préparer la saison 2023/2024. Entre travail physique et séances sur le terrain de hand, les Mauves transpirent !

VIDEO – A l’entraînement avec les handballeurs de la JSC

La JSC disputera deux matchs amicaux les 9 et 11 août contre Cesson-Rennes et Angers avant de partir en Espagne pour un stade de préparation d’une semaine. Une escapade de l’autre côté des Pyrénées pour parfaire la cohésion du groupe et disputer deux rencontres amicales contre des équipes de D1 espagnole.

Les Mauves retrouveront la compétition fin août avec une affiche en coupe de France contre Montpellier (Starligue) puis à Tremblay le 8 septembre pour la reprise de la Proligue.