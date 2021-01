VIDÉO - Le discours émouvant de la présidente de Basket Landes à ses joueuses

La campagne européenne des landaises s'est soldée par une lourde défaite hier, dimanche 25 janvier, contre Bourges (92-62). La cinquième en six matchs lors de ce deuxième plateau d'Euroligue, la compétition la plus prestigieuse réunissant le gratin européen du basket féminin.

Basket Landes faisait cette saison ses premiers pas en Euroligue. Au-delà des résultats sportifs en demi-teintes, cette participation constitue un moment fondateur pour les landaises. Leur présidente, Marie-Laure Lafargue, fait de cette semaine européenne l' « une des plus belles expériences du club » et pose les jalons du reste de la saison.

Mercredi contre Nantes : "le premier jour du reste de la saison"

La vidéo du discours de Marie-Laure Lafargue a été publiée sur la page Facebook du club landais. Dans un silence de cathédrale, la présidente de Basket Landes, larmes aux yeux, parle à ses joueuses de la suite de la saison et des objectifs à venir. L'occasion pour la présidente de déboucher tout de même le champagne qu'elle avait amené à Bourges en début de semaine et d'offrir quelques bières à ses joueuses dans un grand moment d'émotion.

"Mercredi, on reprend le business [...] ce sera le premier jour du reste de la saison et je vous assure qu'il y des choses très belles à aller chercher cette année",selon les mots de la présidente de Basket Landes.

Les Landaises se rendront à Nantes, mercredi, dans le cadre du championnat. Un retour à l'ordinaire pour les coéquipères de Céline Dumerc qui pointent actuellement à la deuxième place du classement, derrière Bourges. Basket Landes voit toujours plus loin, plus haut et veut désormais revenir dans la cour des grands du basket européen. L'objectif est donc de s'installer durablement dans le top 3 français et ainsi revenir en Euroligue dès l'année prochaine.