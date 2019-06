VIDÉO - "Le public est plus qu'important. Nos meilleurs matchs, on les a fait quand le palais des sports était plein !"

Orléans, France

Pour atteindre son objectif d'accession à la Pro A la saison prochaine, l'OLB retrouve Saint-Chamond sur sa route en demi-finale des playoff de Pro B de basket. Le match aller entre les orléanais, deuxièmes de la saison régulière, et les joueurs de la Loire (sixièmes) se joue au palais des sports d'Orléans ce vendredi à 20h00. Et l'entraîneur de l'OLB exhorte le public à venir nombreux et à remplir le palais des sports, dont la capacité est de 3.000 spectateurs.

Le public ? "Il est plus qu'important ! Tout le monde croit que j'exagère, mais non, non, je n'exagère pas. Je crois aux séries, et les meilleurs matchs qu'on a fait chez nous, c'est quand la salle était pleine ! Quand on a reçu Nancy, Gries Oberhoffen, Vichy, Roanne, Blois, la salle était pleine, _les joueurs se sont transcendés et ont été énormissimes_", explique le coach de l'OLB. Germain Castano conclut : "j'ai vraiment besoin, on a vraiment besoin de ce public !" Le club orléanais qui a distribué des t-shirts blancs floqués _"Tous OLB !"_au public lors du premier match des playoff contre Poitiers le 30 mai va poursuivre l'opération et demande aux supporters qui en ont déjà un de venir avec, pour une opération "tous en blanc !"

Vers un retour de trois joueurs blessés ?

Pour cette rencontre face à Saint-Chamond, tombeur surprise de Nancy en quart de finale des playoff lors de la belle mardi soir, Germain Castano espère un retour de plusieurs joueurs actuellement blessés. "J'espère en récupérer trois sur quatre", explique le coach orléanais : "Kadri Moendadze [ailier blessé à Poitiers samedi dernier] s'est fait une très grosse entorse. A mon avis, il ne sera pas là". Verra-t-on Brandon Spearman, Gaylor Curier et Giovan Oniangue sur le parquet orléanais vendredi ? L'incertitude demeure, selon Germain Castano.