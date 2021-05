VIDEO : les supporters dijonnais retrouvent enfin les gradins du palais des sports

C'est décidément une journée qui fait du bien au moral qu'on vit aujourd'hui sur france bleu Bourgogne. Non seulement, les terrasses onty repris vie depuis ce mercredi 19 mai. Mais cet après-midi, c'est aussi le cas des gradins du palais des sports de Dijon. Depuis 16h, les filles de la JDA Handball accueillent Toulon dans les matchs de playdown. Et pour la première fois depuis plus de six mois, c'est donc avec du public, en présence de 300 abonnés. A la mi temps, Toulon menait d'un point 13 à 12

