VIDEO - Ligue des champions de handball : Metz doit se surpasser à Györ

Un match de l'année en chasse l'autre pour Metz Handball. Les Dragonnes jouent le quart de finale retour de la Ligue des Champions ce samedi à Győr, en Hongrie. Après avoir remporté la première manche d'un petit but (32-31), il faudra encore hausser le niveau de jeu dans l'antre hongrois.

C'est une opposition d'anthologie qui attend Metz Handball ce samedi soir. En quart de finale retour de la Ligue des Champions, les Dragonnes affrontent Győr sur ses terres. Les Dragonnes ont remporté le match aller 32-31. Le club hongrois, considéré comme l'un des meilleurs au monde, a participé à 9 des 10 derniers Final Four de la compétition et en a remporté deux. Éliminées en finale de leur coupe nationale aux tirs aux buts, les handballeuses hongroises auront à cœur de briller dans cette Ligue des Champions qui leur est si chère.

EN VIDEO : Győr et Metz, deux clubs qui n'évoluent pas dans le même monde

Mais depuis le début de la saison, les Dragonnes ont montré qu'elles pouvaient rivaliser avec les meilleures d'Europe. Elles ont ainsi battu Buducnost, le Vardar Skopje en phases de poules. Elles ont également surclassé Győr lors du match aller, allant jusqu'à mener de 5 buts à moins d'un quart d'heure de la fin. Metz a pu profiter d'une semaine sans compétition pour travailler sur ses erreurs.

On a vu, ainsi, les Messines faire parfois preuve d'un peu trop de précipitation, notamment lors des remontées de balles. Et les joueuses de Manu Mayonnade ont aussi eu du mal à gérer l'arbitrage, parfois surprenant, du match aller. Des erreurs dont on espère qu'elles auront été gommées. Parce que sur ses fondamentaux, Metz continue d'exceller : la défense messine, incarnée notamment par la gardienne, Laura Glauser, a une nouvelle fois brillé (malgré les 31 buts encaissés). Et Ana Gros, la superbuteuse messine a inscrit pas moins de 10 buts, dont celui de la victoire. Cette réalisation est d'ailleurs la première du top 5 réalisé par la fédération européenne.

Et pour cela, les Hongroises pourront aussi compter sur leur public. L'Audi Arena, leur salle flambant neuve (elle a été inaugurée en 2014 pour le championnat d'Europe), peut contenir 5.500 supporters. Et les fans hongrois sont connus pour leur ferveur. "Ils sont malades", dit même Ana Gros. L'arrière slovène de Metz Handball a évolué deux saisons à Győr.

Mais Metz pourra aussi compter sur le soutien de plusieurs supporters. Ils sont 57, tout un symbole, qui partent aux aurores, ce samedi, pour 14h de car. "Même pas peur, dit Melissa, l'une de ces fans, là, c'est Győr à Győr. C'est comme aller au Barça pour les supporters de foot. On fera tout le bruit qu'il faut, on sera là pour les joueuses !"