VIDEO - Premier choc de la saison jeudi pour le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball

C'est le premier gros test de la saison pour le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball. Après une rentrée réussie et plutôt tranquille la semaine dernière au Phare face à Tremblay, premier déplacement jeudi sur le parquet d'Aix-en-Provence, un concurrent à l'Europe.

Le deuxième épisode de la saison de Starligue de handball aura déjà valeur de test pour Chambéry. Après un premier succès la semaine dernière lors de la rentrée au Phare face à Tremblay (33-25), les Savoyards se déplacent jeudi sur le parquet d'Aix-en-Provence, un sérieux concurrent à l'Europe.

Aix veut jouer dans la cour des grands

Malgré une victoire récente lors de la préparation, l’entraîneur chambérien Erick Mathé, qui vient de resigner en Savoie pour quatre ans, se méfie de ce déplacement en terre provençale, sur le parquet d'un club "qui a fait un énorme bond en avant, et qui a des ambitions cette saison".

"Aix a désormais le quatrième budget de Starligue, proche de ceux de Nantes et Montpellier", rappelle Erick Mathé, "leur effectif s'est étoffé mais le notre aussi, et les statuts sont parfois différents des budgets. La preuve, sinon on n'aurait pas fini troisièmes du championnat et on n'aurait pas remporté un titre la saison dernière".