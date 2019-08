VIDÉO - Premier match de préparation pour l'Orléans Loiret Basket avant le début de la saison en Jeep Elite

L'OLB, qui retrouve la Jeep Elite cette saison (ex Pro A), joue ce samedi soir (19h) au palais des sports d'Orléans un premier match amical, face à Nanterre. L'occasion pour le public de découvrir la nouvelle équipe orléanaise et de poursuivre la préparation pour le coach Germain Castano.

Orléans, France

A moins d'un mois du début du championnat de Jeep Elite, l'Orléans Loiret Basket joue ce samedi soir son premier match de préparation : l'OLB reçoit une grosse écurie de Jeep Elite, Nanterre, demi-finaliste des playoff du championnat de France 2019. Le match se déroule à 19h au palais des sports d'Orléans.

1000 à 1200 spectateurs sont attendus pour voir évoluer pour la première fois l'OLB version 2019/2020, notamment les recrues estivales (les américains Chris Evans, Geoffrey Groselle, et le lituanien Paulius Valinskas). Sachant qu'Orléans annonce ce vendredi après-midi l'arrivée d'une cinquième et dernière recrue : l'arrière/ailier américain Dominique Johnson, 32 ans, qui évoluait en fin de saison dernière dans le championnat libanais.

Que vaut ce genre de match de préparation, quand le groupe orléanais n'est pas complet, que l'ailier fort Chris Evans n'est arrivé que mardi à Orléans, que la préparation a commencé le 7 août dernier et que l'équipe revient d'un stage intensif physiquement à Luxeuil-les-Bains la semaine dernière ? "Moi j'aime bien le premier match de préparation !" répond le coach : "au moins, on saure sur quoi se baser et on pourra continuer à travailler là-dessus. Après évidemment, ce sera loin d'être parfait, on va tituber un petit peu, mais voir individuellement certains joueurs, ça reste très intéressant."

L'aventure Jeep Elite commence déjà !"

"L'aventure Jeep Elite commence déjà !", sourit le coach qui a permis le retour de l'OLB dans l'élite du basket français, après deux saisons en Pro B : "venez découvrir votre nouvelle équipe, vous allez voir trois ou quatre nouveaux joueurs, contre une belle équipe de Nanterre, et nous ça nous fera plaisir de voir un peu de monde dans les tribunes du palais des sports !"

OLB / Nanterre, à 19h au palais des sports d'Orléans. Entrée payante : 10 euros. Gratuit pour les moins de 10 ans. Tarif réduit pour les les bénévoles et abonnés de l'OLB et les licenciés de l'OLBA, la structure associative amateure de l'OLB (qui gère plus de 500 licenciés). Les recettes de la rencontre seront reversées à l'OLBA.