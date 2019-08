VIDÉO - Reprise de l'entraînement pour les joueurs de l'Orléans Loiret Basket

C'est déjà la reprise pour les basketteurs orléanais. Les joueurs de Germain Castano ont repris le chemin des parquets ce mercredi après-midi. Une occasion de découvrir de nouvelles têtes et de retrouver les stars de la saison dernière.

Orléans, France

Les joueurs de l'Orléans Loiret Basket ont retrouvé le chemin de l'entraînement ce mercredi après-midi après une pause bien méritée. Ils joueront en Jeep Élite cette saison après leur victoire en finale de Play-off le 23 juin dernier.

Une recrue américaine : Geoffrey Groselle

Manquaient à ce premier entraînement : Malela Mutuale, meneur, retenu en sélection nationale avec le Congo-Kinshasa, et la recrue américaine Chris Evans, ailier-fort qui arrive le 16 août à Orléans. Par ailleurs, le club enregistre ce jeudi l'arrivée d'une nouvelle recrue : le pivot américain Geoffrey Groselle, 2 m 10, en provenance d'Astana au Kazakhstan. Il manque encore un joueur, selon le coach pour boucler le recrutement.

Premier match amical pour l'OLB face à Nanterre le 24 juin prochain à domicile, au palais des sports d'Orléans. Puis d'autres rencontres sont au programme, toujours en amical : face à Blois (Pro B) le 27 août (à Blois) puis de nouveau face à Blois à Neuville-aux-Bois (Loiret) le 13 septembre, et enfin à la Ferté-Saint-Aubin face à Rouen (Pro B) le 14 septembre. Orléans participera aussi au tournoi de Vittel le 30 et 31 août, puis à celui de Bourges le 6 et 7 septembre.

La reprise du championnat, synonyme de retour dans l'élite pour l'OLB, se fera le 21 septembre en région parisienne face à Boulogne-Levallois. Mais le premier match officiel se déroulera à Toulouse (Nationale 1), le 17 septembre en Coupe de France.