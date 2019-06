Basket : Orléans battu à Saint-Chamond en demi-finale retour des playoff de Pro B

Orléans, France

Du jamais vu ou presque ! Les basketteurs orléanais ont vécu un premier quart-temps catastrophique (37-21) et ont couru après le score durant toute la rencontre ce lundi soir à Saint-Chamond, dans la demi-finale retour des playoff de Pro B. Au final, l'OLB s'incline 81-75 et devra jouer une belle ce jeudi, au palais des sports d'Orléans, face aux joueurs de la Loire, pour espérer atteindre la finale. Dans l'autre-demi-finale, Rouen s'est qualifié en allant gagner le match retour à Gries-Oberhoffen 78-74.

On a cru une "remontada" possible pour les orléanais qui ont petit à petit retrouvé leur jeu et ont un peu réduit l'écart à la mi-temps (51-42 pour Saint-Chamond). Mais les hommes d'Alain Thinet n'ont pas tremblé et conservaient six points d'avance après le troisième quart-temps (65-59) pour finalement s'imposer dans leur salle face à l'OLB, comme le mois dernier en championnat.

Germain Castano agacé

"Quand tu encaisses 37 points ans le premier quart-temps, il n'y a pas grand chose à dire", a expliqué Germain Castano, l'entraîneur orléanais, après le match : "on savait à quoi s'attendre et nous n'avons pas répondu. Les mecs ont voulu montrer de la tranquillité, mais il y a une grosse différence entre la tranquillité et ne pas réagir !" Après la victoire 76-66 au match aller, tout se jouera donc lors de la belle pour les orléanais, jeudi à domicile.