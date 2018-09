La saison 2018-19 sur Montpellier Handball aura forcément une saveur particulière. Trois mois après le titre en Ligue des champions, les héraultais abordent ce nouvel exercice plus ambitieux que jamais.

"On n'est pas invincible mais on ne craint personne" - Serge Granger

L'une des nouveautés de l'année pour le MHB résidera lors des matchs de coupe d'Europe. Ils se joueront tous (à quelques exceptions) à l'Arena de Montpellier. Le club a négocié un tarif à la baisse pour pouvoir évoluer dans une salle bien plus grande que son habituel palais des sport René Bougnol.

"On ne pouvait plus de permettre d'aller à l'Arena et de perdre de l'argent" - Serge Granger