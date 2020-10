VIDÉO - Suivez le match Billère Handball Pau Pyrénées contre Valence avec France Bleu Béarn Bigorre

France Bleu Béarn Bigorre vous fait vivre en direct et en vidéo ce vendredi la diffusion du match de la 3e journée de Proligue LNB entre Billère Handball et Valence depuis le Sporting d'Este à Billère. Avec un nouveau coach mais un effectif quasi similaire à la saison précédente, les handballeurs de Billère cherchent toujours leur première victoire de cette saison. Ils sont rentrés de Nancy sur une défaite 31 à 24 : "Un score sévère par rapport à la physionomie du match" nous a confié le demi-centre Valentin Doudeau ce lundi 12 octobre sur France Bleu Béarn Bigorre. "Il ne faut pas que la spirale négative s'installe et il n'y a pas le feu mais il est important de gagner face à Valence". D'autant que les joueurs béarnais devront enchaîner sur une semaine chargée, Valence ce vendredi, puis Sélestat et Strasbourg en trois jours. "Ce serait bien qu'on reprenne de la confiance face à Valence qui est un promu" a-t-il ajouté.

Un match dans le match

Et pour donner une saveur supplémentaire à cette rencontre à domicile, cette soirée est marquée par un match dans le match puisque les deux frères Adrien et Jérémy Vergely, tous deux pivots, vont se retrouver sur le parquet. D'un côté Jérémy, le pivot et capitaine des Béarnais et de l'autre, Adrien, aujourd'hui à Valence, qui évoluait encore au BHB il y a deux ans. Conclusion de Valentin Doudeau : "Ça va être une grosse confrontation mais on voit qu'Adrien est très en forme sur ce début de saison. Il faudra s'en méfier."

Suivez le match en direct et en vidéo sur la page Facebook de France Bleu Béarn Bigorre. Aux commentaires : François Busson de la chaîne France 3 NoA et Arnaud Villedieu, consultant et ex-entraîneur du BHB.