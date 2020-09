VIDEO - Une marque cherbourgeoise a collaboré au nouveau maillot de la JS Cherbourg handball

La JS Cherbourg handball a dévoilé ce mercredi son nouveau maillot pour la saison de Proligue 2020-2021. Il a été confectionné en collaboration avec la marque locale Cherwood. "Prouver l’attachement à notre territoire est une volonté de notre part", indique le club manchois sur sa page Facebook.

Avec ce col marin, nous espérons hisser haut nos couleurs durant toute la saison

La tunique est toujours mauve, bien entendu, pour les matchs à domicile ; et blanche pour les rencontres à l'extérieur. C'est le fruit d'un travail de plusieurs mois. Le design met en avant la ville de Cherbourg-en-Cotentin et la mer. Une thématique qui se retrouve notamment dans le col marin et les rayures. Le logo du club, un goéland, est présent sur le flanc gauche.

Le maillot version 2020-2021 sera disponible dans les prochains jours sur le site de la boutique de la JS Cherbourg.