VIDÉOS -  Ambiance folle après la victoire des Bleus en quart de finale de l'Euro de volley-ball

Ils ont survolé l'Italie 3 sets à 0 (25-16, 27-25, 25-14) dans le hall XXL de Nantes (Loire-Atlantique): les volleyeurs français se qualifient pour la demi-finale du championnat d'Europe avec brio. Une victoire saupoudrée d'une ambiance jamais vue ni entendue. Earvin Ngapeth, réceptionneur-attaquant, ne s'attendait pas à une telle ferveur :

On s'attendait à des salles vides, et finalement c'était le feu à Montpellier, c'est le feu à Nantes et j'espère que ce sera le feu à Bercy ! - Earvin Ngapeth