VIDÉOS - Basket : le Limoges CSP a rendu hommage à son ancien joueur et ancien président Frédéric Forte

Le Limoges CSP a honoré ce samedi soir son ancien président et ancien joueur Frédéric Forte, disparu il y a deux ans, le 31 décembre 2017. Un grand moment d'émotion soigné dans les moindres détails et sous les applaudissements du public de Beaublanc.

Le maillot de Frédéric Forte, le n°4 a été levé sous les applaudissements du public de Beaublanc. Il ne sera plus jamais porté. C'est la plus grande consécration pour un joueur.

Limoges - France

Un peu plus de deux ans après la disparition de son ancien président et ancien joueur, et alors que celui-ci aurait célébré son cinquantième anniversaire le 27 janvier dernier, le Limoges CSP a rendu hommage à Frédéric Forte ce samedi soir à Beaublanc. Juste avant que débute la rencontre face à Gravelines, comptant pour la 21ème journée de Jeep Elite, le maillot de l'ancien n°4 a été levé sous les applaudissements de Beaublanc, c'est la plus grande consécration que puisse recevoir un joueur. Mais ce samedi soir l'hommage a été multiple, soigné jusque dans les moindres détails.

" Nous veillerons tous les deux sur l'âme du CSP " - Richard Dacoury

Auparavant dès 19 heures l'hommage a débuté à l'extérieur avec l'inauguration d'une fresque sur la façade nord-ouest de Beaublanc. L'oeuvre est signée de l'artiste Sêma Lao qui avait déjà réalisé le portrait de Richard Dacoury. Les deux portraits se font face, de quoi laisser dire à l'ancien coéquipier de Frédéric Forte "désormais nous aurons un œil, l'un sur l'autre, nous veillerons tous les deux sur l'âme du CSP"

Le hall du palais des sports rebaptisé en l'honneur de l'ancien président et ancien joueur du Limoges CSP

A l'intérieur une plaque a également été dévoilée, le Hall de l'entrée du palais des sports a été renommé en l'honneur de celui qui fut 5 fois champion de France avec le CSP ( 3 fois en tant que joueur : 1989-1993-1994 puis 2 fois en tant que président 2014-2015).

C'est le passage obligé de tout supporter, le hall d'entrée de Beaublanc a été renommé Hall Frédéric Forte. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

" Maintenant à tout jamais, le hall de Beaublanc, quoi qu'il s'y passe dans 5, 10, 15 ou 20 ans, cela s’appellera toujours Frédéric Forte et voilà ce que l'on retiendra" confie Yann, Vice-Président du groupe de supporters des Ultra Greens. Eux aussi ont apporté leur touche à cette hommage avec un tifo spécial déployé lors de la levée du maillot de Frédéric Forte.

"On a essayé de mettre du 4 partout, du papa partout" - Angiolina Forte

Ce fut probablement le moment le plus fort de l'hommage, quelques minutes avant le début de la rencontre : le maillot de Frédéric Forte a été levé, retiré. Désormais le n°4 ne sera plus porté, excepté peut être, ce soir, encore. Car l'hommage a été soigné dans les moindres détails ainsi les basketteurs limougeauds ont revêtu un maillot spécifique pour l'occasion. Chacun d'entre eux portaient ce samedi soir un numéro mentionnant le chiffre 4. Un chiffre qui a balayé également le parquet grâce à un projecteur.

"On a essayé de mettre du papa partout" confie la voix pleine d'émotion Angiolina Forte, la fille de Frédéric Forte et membre du conseil de surveillance du club. " On a essayé de mettre du 4 partout, ce chiffre ça symbolise bien sa vie, l'homme qu'il était".