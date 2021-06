VIDÉOS - Élan Béarnais : les réactions après le maintien du club en Jeep Élite

C'est fait ! Après le Pau FC il y a quelques semaines, et la Section Paloise moins de 24 heures plus tôt, l'Élan Béarnais valide son maintien. Les basketteurs palois ont battu Chalon ce dimanche au Palais des Sports (99-86), puis suivi, une heure plus tard, la défaite de Roanne à Dijon (96-64). L'Élan compte donc trois victoires d'avance sur Chalon et Roanne à trois journées de la fin de la saison, or comme les deux équipes vont s'affronter dès ce mercredi, une des deux ne sera dès lors plus en mesure de rattraper les Béarnais. Au micro de France Bleu Béarn Bigorre, le coach Eric Bartecheky – arrivé en cours de saison et au bilan de 10 victoires en 16 matchs – et l'intérieur Petr Cornelie reviennent sur ce maintien.

Les réactions en vidéo