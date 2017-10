VIDEOS - L'ESBF refait le plein de confiance en D1 juste avant son grand retour en Coupe d'Europe

Trois jours après leur déroute à Nantes, les handballeuses de Besançon ont très bien réagi ce mercredi soir contre Nice, l'actuel solide 4e du championnat de D1 (LFH). 26-25 grâce au but victorieux d’Alice Lévêque à 7’’ de la fin ! Bon pour le moral à trois jours des retrouvailles avec l'Europe...

C'était âpre, serré, musclé, tendu ce mercredi soir, au Palais des Sports Ghani Yalouz de Besançon, entre l'ESBF et l'OGC Nice Handball ! C'est pour ça que la victoire des Bisontines (26-25) est belle face au rugueux 4e de ce début de saison en D1 (LFH). Et doublement belle, même, avec cet ultime but de "la gagne" marqué à sept petites secondes du buzzer seulement (!) par la capitaine de l'ESBF, Alice Lévêque. Et sur un spectaculaire "kung fu", SVP, avec dans le rôle de la passeuse, Alizée Frécon, la... spectaculaire demi-centre bisontine. Logique !

#E07LFH victoire 26-25 pour @ESBF_Handball vs @ogcnicehb ! grâce au dernier but signé Alice Lévêque à 7" de la fin du match ! pic.twitter.com/lhWypydQda — France Bleu Besançon (@bleubesancon) October 11, 2017

Toujours bredouille à l'extérieur, l''ESBF reste invincible à domicile

Et cette victoire contre Nice est même triplement belle (!) puisqu'elle arrive à point nommé. Trois jours avant de jouer chez les Danoises de Silkeborg, pour l'entrée en lice des Bisontines en Coupe EHF cette saison. Et trois jours après la lourde défaite - la troisième de la saison en six journées de championnat et la troisième à l'extérieur à chaque fois - encaissée à Nantes (28-20) par les jeunes joueuses de Raphëlle Tervel et Sandrine Delerce. Toujours invincible à domicile cette saison (trois victoires et un match nul contre le cador brestois au Palais des Sports de Besançon), l'ESBF remonte à la 5e place de la D1 (LFH) et se refait donc le plein de confiance juste avant son grand retour en Coupe d'Europe !

Un long périple en bus de 1.300 km (!) pour rejoindre le Danemark

Et maintenant, en route pour le Danemark ! Les Bisontines partent dès ce jeudi midi puisqu'elles vont voyager en bus... pour rallier Silkeborg : un très long trajet d'environ 1.300 km au total, via l'Allemagne et Hambourg où la délégation de l'ESBF (seize joueuses et cinq membres du staff) passera la nuit à l'hôtel avant de reprendre la route ce vendredi matin (13 octobre) pour pouvoir s'entraîner dans la salle de Silkeborg en fin d'après-midi. Et moins de vingt-quatre heures plus tard, ça sera donc enfin le moment des grandes retrouvailles de l'ESBF avec la Coupe d'Europe après sept ans d'absence : le coup d'envoi de ce match - aller du 2e Tour de la Coupe EHF, à Silkeborg, sera donné à 15h ce samedi (14 octobre). Et c'est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Besançon !