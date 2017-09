VIDEOS – Le verre à moitié plein pour les handballeuses de Besançon (ESBF) face aux cadors de Brest (D1/LFH)

Les jeunes Bisontines ne perdent plus cette saison, à domicile, contre les cadors de la D1 de handball (LFH) ! Après sa victoire contre Issy-Paris, l’ESBF a fait match nul (24-24) face à Brest ce samedi soir. Emballant et frustrant à la fois, face aux vices championnes de France 2017…

Seules les doubles championnes de France en titre de Metz continuent de battre l’ESBF… Dans la foulée de leur défaite « encourageante » en Lorraine lors de la précédente journée de championnat, les Bisontines ont encore confirmé, ce samedi soir, qu’elles évoluent bien désormais dans la cour des grandes de la D1/LFH…

#E05LFH à 12 min de la fin @ESBF_Handball mène 19-17 vs les vices championnes de France 2017 du @BBH_Officiel ! pic.twitter.com/T99ys8LUfT — France Bleu Besançon (@bleubesancon) September 23, 2017

Certes, pas de victoire cette fois dans leur Palais des Sports Ghani Yalouz, comme deux semaines plus tôt lorsqu’elles avaient enfin réussi à mater Issy-Paris, le 3e cador du podium du championnat de France la saison dernière et en ce début de saison également…

Les jeunes Bisontines enflamment leur Palais des Sports en seconde période

Mais ce match nul (24-24) contre Brest, ce samedi, équivaut malgré tout au fameux « verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide », comme le valide aussi Raphaëlle Tervel, l’exigeante et ambitieuse coach de l’ESBF !

Ses jeunes Bisontines ont, c’est vrai, eu la balle de match entre les mains durant les quinze dernières secondes de la partie et n’ont finalement pas trouvé la solution pour tirer avant le buzzer final. Malgré tout, le côté positif finalement, rassurant et prometteur, c’est que l’ESBF a encore su trouver les ressources mentales, techniques, tactiques et physiques pour s’offrir une fin de match à suspense avec l’armada de joueuses internationales de Brest, invaincues et déjà 2e du championnat cette saison ! Car à la mi-temps, c’est bien le vice champion de France breton qui menait assez logiquement et largement (9-13)…

Un bilan équilibré et prometteur pour l’ESBF après avoir affronté consécutivement les trois cadors du championnat

Deux victoires (Toulon et Issy-Paris), un match nul (Brest) et deux défaites – à l’extérieur – (’’surprise’’ chez le promu havrais et ’’acceptable’’ chez l’ogre messin) : voilà le bilan des Bisontines à l’issue des cinq premières journées de D1/LFH cette saison. Un bilan à l’équilibre et plein de promesses après cet impressionnant mois de septembre où les duels au sommet s’enchainaient face au fameux trio de cadors ’’Metz / Brest / Issy-Paris’’… Un ''Top 3'' de plus en plus titillé par l'ESBF, dirait-on...