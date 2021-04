VIDÉOS - Les basketteuses de Lattes-Montpellier fêtent leur coupe de France à huis clos

Elles ont ramené la coupe de France à la maison. Les basketteuses de Lattes-Montpellier ont célébré ce dimanche leur titre décroché la veille contre Charleville-Mézières (75-74) au terme d'une finale accrochée. Une cérémonie était organisée dans le palais des sports de Lattes. Un moment festif à huis clos à cause de la pandémie de Covid-19. À la place, les supporters ont suivi les événements grâce à une émission d'une heure et demie diffusée en direct sur la page Youtube du club.

Presque comme si de rien était

Les caméras, le podium, le trophée, à y regarder de plus près cette cérémonie était presque normale. Sauf que le palais des sports de Lattes était entièrement vide à l'exception de quelques élus, bénévoles et membres de la famille des joueuses. "On commence à s'y habituer", lance Diandra Tchatchouang. La capitaine du BLMA admet que cette coupe de France se savoure autrement : "c'est compliqué de fêter ça sans supporters. Ils sont derrière nous pendant toutes les rencontres mais nous sommes contentes de leur ramener la coupe."

Le BLMA a organisé une véritable émission TV © Radio France - Romain Berchet

