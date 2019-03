VIDÉOS - Les basketteuses lattoises décrochent la première finale européenne de leur histoire

Le BLMA a écrit une nouvelle page de son histoire ce jeudi soir dans son palais des sports plein à craquer. Devant près de 1.400 spectateurs, les basketteuses lattoises se sont qualifiées facilement pour la finale de l'Eurocoupe. Elles ont battu Gérone (98-69) en demi-finale retour (victoire 69-66 à l'aller en Catalogne). Le BLMA disputera pour la première fois de son histoire une finale européenne. Ce sera contre Orenburg, match aller en Russie le 3 avril et retour dans l'Hérault le 10 avril.

Ornella Bankole a terminé meilleure joueuse du match avec 19 points pour la Lattoise dans cette demi-finale retour.

"On ne réalise pas trop. Notre collectif fait notre force cette saison et on va tout faire pour aller jusqu'au bout désormais" - Ornella Bankole