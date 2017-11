VIDEOS - Les handballeuses de Besançon (ESBF) n'y arrivent plus en D1, même dans le derby contre Dijon

Troisième match consécutif sans victoire pour l'ESBF depuis sa brillante qualification européenne. Après deux défaites, les Bisontines ont concédé le match nul (20-20) à domicile, ce samedi soir, dans le derby régional contre Dijon : l'avant-dernier de la D1 qui a égalisé à sept secondes de la fin.

Pour se remettre dans le bon sens, rien de tel finalement qu'un bon vieux derby – sur fond de suprématie régionale – contre les cousines bourguignonnes qui se présentaient en plus avec un bilan de huit défaites pour une seule victoire en championnat avant cette 10e journée de D1 (LFH), ce samedi soir au Palais des Sports Ghani Yalouz de Besançon. C’est ce que tout le monde ou presque se disait à l’ESBF…

Mais voilà, malgré les prestations XXL de leurs deux joueuses internationales de l’équipe de France (la gardienne Cathy Gabriel, 16/34 soit 47% d’arrêts (!) et l’ailière droite Amanda Kolczynski, 6/6 au tir), les Bisontines ont finalement concédé le match nul (20-20) aux Dijonnaises. L’ESBF menait pourtant de cinq longueurs (19-15) à six minutes de la fin ! Et encore 20-19 à sept secondes de la fin… jusqu’à l’égalisation – sur penalty – de Dijon…

Mais que sont devenues les Bisontines brillamment qualifiées en Coupe d'Europe, deux semaines plus tôt ?

La jeune troupe du tandem Raphaëlle Tervel – Sandrine Delerce n’y arrive donc plus, en championnat de France, depuis sa brillante qualification européenne contre les Danoises de Silkeborg, il y a deux semaines. La fameuse décompression mentale ’’post Coupe d’Europe’’ dure malheureusement un peu trop longtemps… Puisqu’avant ce « rageant et frustrant » partage des points ce samedi soir – ces deux mêmes mots reviennent à chaque fois dans les réactions d’après-match des Bisontines, joueuses et coaches – l’ESBF vient déjà d’enchainer deux évitables défaites. Chez la modeste lanterne rouge, Bourg-de-Péage – qui avait perdu ses sept premiers matchs jusque-là (25 octobre) – et puis trois jours plus tard (28 octobre), c'est contre le Fleury-Loiret Handball – qui ne ressemble plus vraiment aujourd'hui au champion de France 2015 et vice-champion 2016 qu'il était – que les partenaires d’Alice Lévêque ont chuté à domicile où elles étaient pourtant intraitables depuis le début de saison...

#E10LFH seulement 9-9 à la mi-tps dans le derby #BFC@ESBF_Handball vs @CDB_21 grâce à l'égalisation de la capitaine bisontine Alice Lévêque pic.twitter.com/mwnpmHeMjI — France Bleu Besançon (@bleubesancon) November 4, 2017

Et la conséquence au classement de la D1 (LFH), avec ce deuxième match nul (pour trois victoires et cinq défaites déjà) : c’est qu’à une journée de la trêve, l’ESBF reste 8e mais avec six points de retard désormais sur le ’’Top 4’’ synonyme de billet européen à la fin du championnat.

La suite pour l’ESBF ? Une semaine européenne très chargée

Les handballeuses bisontines vont maintenant, de nouveau, enchainer les kilomètres dans les huit prochains jours. Plus de 8.000 km (!), en mode Coupe d’Europe. Déplacement à Chambray-lès-Tours – rival direct pour une place européenne – ce mercredi 8 novembre, pour la onzième et dernière journée de la phase Aller du championnat de France. Et dans la foulée, le lendemain, transfert jusqu’à l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle à Paris pour prendre l’avion direction la Russie ! Avec un premier vol jusqu’à Moscou, puis un deuxième pour rejoindre Togliatti. Car moins de trois jours plus tard, c’est là – sur les bords de la Volga, à 900 km au Sud Est de la capitale russe – que l’ESBF affrontera le Handball Club Lada pour le match aller du 3e tour de la Coupe EHF. Un match qui sera encore à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Besançon, ce samedi 11 novembre, à partir de 13h (heure française / 16h en Russie) !