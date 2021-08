VIDEOS - Les volleyeurs français médaillés d'or à Tokyo retrouvent leur public à Belfort

Le gymnase du Phare de Belfort était en ébullition ce mercredi soir. L'équipe masculine de volley-ball, championne olympique à Tokyo, accueillait la sélection ukrainienne pour un premier match de préparation avant l'Euro, qui commence le premier septembre. 1500 personnes ont encouragé les Bleus qui l'ont emporté 3 sets à 1. Une rencontre dans un gymnase plein à craquer qui a fait du bien au public et aux joueurs.

Plus une place libre dans les gradins. Et sur les sièges, beaucoup de passionnés comme Camille : "Je viens d'une famille de volleyeurs. Mon père en fait, ma soeur aussi. Donc c'était un passage obligé !" Et il n'y avait pas que des volleyeurs dans les tribunes : "C'était la bonne occasion de découvrir le volley, confie Sandra. Mais je ne regrette pas parce qu'ils sont beaux !", rit-elle.

Mais ce match, c'était surtout l'occasion pour beaucoup d'enfin voir les joueurs en vrai : "Je les ai suivis au moment des J.O. et c'est un honneur qu'ils soient à Belfort ce soir", explique Paulette. Pour Francis, il fallait être là pour dire merci aux champions olympiques après leur épopée. "Ils nous ont fait vibrer à la télé et c'était l'occasion de les saluer et de venir faire la fête."

Des retrouvailles avec le public qu'Earvin Ngapeth, élu meilleur joueur des JO, attendait depuis 2019. Dernière fois où les tribunes étaient pleines. "Ca commençait à faire long de jouer sans public. Et le retrouver et fêter le titre olympique, ça nous procure beaucoup de bonheur", se félicite le volleyeur.

Pour prolonger le plaisir, les bleus retrouveront le public belfortain ce vendredi à guichet fermé. Cependant, il reste quand même une possibilité de rencontrer les champions olympiques français lors d’une séance d’entrainement au Phare ce jeudi 26 août de 16 h à 18 h. L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles et selon le protocole sanitaire en vigueur.

Le public aura également la possibilité d’assister à un match d’entrainement contre les Ukrainiens dimanche 29 août à 11 heures.