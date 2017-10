VIDEOS, PHOTOS, LIVE RADIO - Retour sur la belle qualification européenne des handballeuses de Besançon contre Silkeborg

L'ESBF continue l'aventure en Coupe d'Europe de handball féminin, après sept ans d'absence. Les jeunes Bisontines sont qualifiées pour le 3e tour de la Coupe EHF grâce à leur nette victoire à domicile (28-23) contre les Danoises de Silkeborg, devant 3.000 supporters aux anges ce samedi soir.

La dernière soirée européenne au Palais des Sports de Besançon remontait déjà à sept et demi, jour pour jour : au 21 mars 2010, en quarts de finale retour de la Challenge Cup, pour une victoire ’’pour du beurre’’ (28-26) de l’ESBF contre les Allemandes de Buxtehude, victorieuses 37-14 au match aller à l’époque…

la foule des grands soirs au Palais des Sports de Besançon !

2e tour retour #EHFCUP@ESBF_Handball vs @SVoel à 18h : https://t.co/sbWrdwpxIVpic.twitter.com/EkckF1pHhs — France Bleu Besançon (@bleubesancon) October 21, 2017

Alors, en ce 21 octobre 2017, pour ses grandes retrouvailles avec la Coupe d’Europe de handball féminin, le traditionnel ‘’petit chaudron’’ bisontin avait fait le plein de spectateurs : près de 3.000 bouillants supporters, ce samedi soir, pour ce 2e Tour retour de la Coupe EHF (EHF Cup) ! Ce match de la qualification espérée de l’ESBF face à Silkeborg, après la courte défaite (27-26) des jeunes Bisontines au Danemark, une semaine plus tôt lors du match aller...

début de l'échauffement @ESBF_Handball au Palais des Sports !

2e tour retour #EHFCUP vs @SVoel en direct à 18h sur https://t.co/sbWrdwpxIV ! pic.twitter.com/Vlqk4pNGyF — France Bleu Besançon (@bleubesancon) October 21, 2017

Les Bisontines ont rapidement rattrapé leur retard d’un petit but du match aller

Et les nombreux fidèles des handballeuses bisontines n’ont pas été déçus. Certes, Silkeborg prenait le meilleur départ (0-2, 2') mais Alizée Frécon et ses copines ont ensuite rapidement pris les commandes de la partie (4-2, 8') !

Sans aucun complexe et non plus ’’la tête à l’envers’’, avec des jambes "de feu" et non plus ‘’en coton’’, et avec surtout une belle efficacité au tir, d’entrée cette fois. A l’extrême opposé, en fait, de leur entame catastrophique chez les Danoises où les jeunes joueuses de Raphaëlle Tervel et Sandrine Delerce – dont la plupart goûtaient pour la première fois aux joutes européennes – étaient menées 9-2 après un gros quart d’heure de match… Non, là, une semaine plus tard, à domicile : c'est bien l'ESBF qui a fait la course en tête durant la quasi totalité des soixante minutes de jeu (10-8, 23' puis 13-10, 27'), même si le score restait encore serré à la mi-temps (13-12).

Les Danoises asphyxiées par l'ESBF en seconde période

La suite de cette belle soirée bisontine ? Un nouveau coup d'accélérateur des coéquipières de Marine Dupuis, l'ailière gauche de l'ESBF et meilleure marqueuse du match (7 buts) ! Un nouveau coup d'accélérateur fatal, celui-là, à Silkeborg : l’actuel 9e du championnat danois de handball féminin – le meilleur d’Europe (!) – qui venait pourtant de "fesser" le leader, Ikast (27-16), quatre jours auparavant…

Trois minutes après le retour des vestiaires, ce samedi soir, le tableau d'affichage du Palais des Sports - Ghani Yalouz de Besançon indiquait déjà 16-12 ! Quatre buts d'avance, puis cinq (18-13, 36'), puis six (21-15, 43')...

16-12 pour l'ESBF ! (extrait du match en direct sur France Bleu Besançon commenté par Julien Laurent et Roland Motte, le préparateur mental de l'ESBF)

18-13 pour l'ESBF ! (extrait du match en direct sur France Bleu Besançon commenté par Julien Laurent et Roland Motte, le préparateur mental de l'ESBF)

Et même jusqu'à +7 pour l'ESBF (28-21, 55') qui pouvait ainsi sereinement vivre les cinq dernières minutes de la partie dans la très joyeuse et bruyante ambiance de ses 3.000 supporters.

C'est la victoire ! Les Bisontines de l'ESBF remportent leur match 28-23 face aux Danoises #FBsporthttps://t.co/zaZyM9ggQd — France Bleu Besançon (@bleubesancon) October 21, 2017

Victoire 28-23, au final pour les handballeuses bisontines – 6e du championnat de D1, avec un match de retard – qui valident ainsi avec brio leur qualification pour le prochain tour de la Coupe d'Europe, deux ans et demi seulement après leur retour dans l'élite française et leur titre de championnes de France... de D2, en 2015...

Victoire finale 28-23 et qualification de l'ESBF ! (les dernières secondes du match en direct sur France Bleu Besançon commenté par Julien Laurent et Roland Motte, le préparateur mental de l'ESBF)

Quel adversaire européen au prochain tour ? Réponse le 24 octobre

La dix-huitième campagne européenne (depuis 1984) – sept ans après la dernière – peut donc continuer pour le club bisontin. L’ESBF sera fixée sur le nom de son prochain adversaire dans trois jours (24 octobre), à l’issue du tirage au sort du 3e Tour de la Coupe EHF (matchs ’’aller/retour’’ prévus les week-ends des 11-12 novembre et 18-19 novembre) qui se déroulera à Vienne en Autriche.