VIDEOS/PHOTOS - Une défaite "encourageante" de l'ESBF chez l'ogre messin (D1/LFH)

27e défaite consécutive contre Metz pour les handballeuses de Besançon, ce samedi soir ! Une défaite 26-20 en Moselle que l'exigeante coach de l'ESBF, Raphaëlle Tervel, qualifie malgré tout "d'encourageante"... Sa jeune équipe ayant sérieusement contrarié les championnes de France en titre, en fait.

Désormais vraiment décomplexées face aux "gros" de la D1 Féminine (LFH) après leur belle et large victoire contre Issy-Paris lors de la précédente journée de championnat, Marine Dupuis et ses copines de l'ESBF ont bien regardé dans les yeux les Messines, durant toute la partie ce samedi soir, en Moselle. Comme prévu. Comme annoncé.

#E04LFH le choc du we en D1 feminine / LFH débute pour @ESBF_Handball (4e) chez le leader et champion de France en titre @MetzHandball ! pic.twitter.com/357pNdmss9 — France Bleu Besançon (@bleubesancon) September 16, 2017

Et les jeunes Bisontines ont même fait mieux que ça... Elles ont sérieusement "enquiquiné" les championnes de France en titre - et déjà leaders du championnat cette saison avec un sans-faute lors des trois premières journées - notamment grâce, encore une fois, à une excellente prestation de Cathy Gabriel dans ses buts (15 arrêts, soit 37,5% des tirs lorrains).

#E04LFH 13-9 à la mi-tps pour @MetzHandball mais @ESBF_Handball tient plutôt le choc chez le leader et champion de France en titre de D1/LFH pic.twitter.com/1Y53RmdF2o — France Bleu Besançon (@bleubesancon) September 16, 2017

Malgré tout, le véritable mano a mano n'aura finalement duré que lors des vingt-cinq premières minutes (9-8 pour Metz, 23')... Car ensuite, les cadors messines ont su et pu accélérer par à coups - 13-9 à la mi-temps (30'), 17-13 (38') ou encore 23-19 (52') - pour empêcher les Bisontines de continuer à y croire, tant les jeunes joueuses de Raphaëlle Tervel n'ont vraiment rien voulu lâché jusqu'au bout des 60 minutes de jeu...

Une 27è défaite consécutive contre Metz... mais "encourageante" celle-là, confirme Raphaëlle Tervel

A tel point que cette 27e défaite d'affilée que vient quand même de subir l'ESBF contre l'ogre messin - la série noire dure depuis plus de 11 ans et demi (4 mars 2006) - est plutôt positivement acceptée par l'exigeante coach bisontine. Raphaëlle Tervel ose - et assume de - parler de "défaite encourageante ! Car s'il existe les défaites agaçantes, il existe aussi les défaites encourageantes, quand on a tout donné et qu'on est finalement tombé sur plus fort, comme c'est le cas ce samedi soir"...

#E04LFH pas d'exploit pour @ESBF_Handball battue 26-20 à @MetzHandball chez le leader et champion de France en titre de D1/LFH... pic.twitter.com/ZPppDpVO3o — France Bleu Besançon (@bleubesancon) September 16, 2017

2e défaite de la saison pour l'ESBF avant un nouveau choc contre Brest

Moral et confiance ne semblent donc pas spécialement atteints à l'ESBF, qui affiche désormais un bilan de deux défaites pour deux victoires en D1 (LFH) cette saison et une place de 5e au classement. Voilà qui est... encourageant... avant le 3e choc consécutif face à un des cadors du championnat : Brest, le vice champion de France en titre, qui débarquera au Palais des Sports de Besançon ce 23 septembre.