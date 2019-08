Vikings du Caen Handball : objectif remontée en Proligue

Caen, France

Les Vikings du Caen Handball jouent ce jeudi leur premier match de préparation.

En stage depuis ce lundi à la Roche-sur-Yon, les handballeurs caennais affrontent l'équipe de Saintes.

Une semaine après avoir repris l'entraînement et à un mois du début du championnat de Nationale 1, le Caen Handball va commencer à rôder son jeu collectif.

Le club de handball Caennais a fortement modifié son groupe à l'intersaison afin de jouer la remontée direct en Proligue en conservant un budget confortable (autour de 950.000 euros contre 1,2 millions en Proligue la saison passée).

Le premier changement est intervenu sur le banc avec l'arrivée d'un quatrième coach en deux saisons.

Roch Bedos, spécialiste des montées en Hand féminin, va coacher des garçons pour la première fois en vingt ans de carrière.

Deux internationaux pour renforcer le secteur défensif

Outre les joueurs sous contrat (Loïc Van Cauwenberghe, Davorin Vujovic, Axel Rosier et Jordy Jacoky-Koaly), les Normands Jordan Allais et Maxime Langevin sont restés fidèles au club à l'intersaison. Ils ont été rejoints par deux internationaux : le Lituanien Giedrus Morkunas et le Marocain Nabil Slassi. Ils seront épaulés par des jeunes ayant pour mission de peser dans les rotations offensives ( Nyls Breysacher, Maël Fouga et Tom Andreau).

"On a vraiment voulu se renforcer sur le secteur défensif, explique le président caennais Thomas Lamora, avec Nabil Slassi, un joueur rugueux qu'on avait découvert en affrontant Vernon et avec un gardien lituanien qui jouait la Ligue des champions l'année dernière.

Avec un meilleur gardien et une défense plus dure, je pense que cela nous permettra de mettre en place notre jeu rapide qu'on a pas pu trop développer l'année dernière."

Les Vikings du caen Handball ont désormais un mois pour préparer la reprise du championnat et tenir leur rang de favori pour la remontée en Proligue.