"Village JDA", le projet immobilier et sportif du club de basket dijonnais

La saison à peine terminée, (et quelle saison!), la JDA, le club de basket dijonnais peut désormais se concentrer sur son autre objectif : son projet de nouvelle salle. La ville de Dijon a proposé un terrain de 33.000 m2 à la Toison d'Or derrière le Zénith. C'est là que le club devrait construire sa nouvelle salle et faire sortir de terre un projet encore plus ambitieux, un "Village JDA" mêlant sport et entreprise. Un projet que nous dévoile Thierry Degorce le président de la JDA.

Thierry Legorce le président de la JDA Dijon Basket nous dévoile les dessous du futur "Village JDA". © Radio France - Stéphanie Perenon

Un projet immobilier et sportif

"C'est un projet immobilier qui regroupera six espaces autour de l'Aréna, la future salle de la JDA" explique Thierry Degorce. Une salle d'une capacité de 5.000 à 6.000 places qui pourrait "accueillir deux à trois clubs, la JDA Dijon Basket, la JDA Dijon Handball et sans doute bientôt un troisième club de basket féminin. "J'ai toujours eu en tête de développer le basket féminin, et à Dijon l'équipe féminine du CSL Dijon Basket est intéressante car on a des valeurs communes. On peut travailler ensemble dans les prochaines années pour développer une équipe de haut niveau ensemble."

L'ambition du club, attirer plus de 100.000 spectateurs par an

Un Village où l'on devrait aussi trouver un centre de formation et d'hébergement pour des sportifs mais aussi des entreprises. Un espace détente, une brasserie haut de gamme et quelques boutiques. "Un "modèle économique fort" précise le président de la Jeanne, pour répondre aux besoins des clubs. "Le coût du projet est estimé entre 27 et 30 millions d'euros, et plusieurs partenaires privés, dont certains locaux sont intéressés et pourrait donner leurs noms aux différents espaces du Village JDA."

"Le terrain que nous propose la Ville de Dijon est une pépite" Thierry Degorce le président de la JDA Dijon Basket

Un "Village" qui sera situé sur un terrain qualifié de "pépite" par le président de la JDA, à la Toison d'or, encadré par la Rocade et le Zénith, et à proximité du tram.

Le club de basket dijonnais espère poser la première pierre de son "Village JDA" l'an prochain, à l'occasion du 140e anniversaire du club, pour une livraison de l'Aréna en septembre 2021.

→ Retrouvez Thierry Degorce, le président de la JDA Dijon Basket ce mardi matin sur notre antenne, il est notre invité sur les ondes de France Bleu Bourgogne, à 8h11.