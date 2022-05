"Viser le maintien en Betclic Elite la saison prochaine": la priorité du coach du Sluc Nancy Basket

Trois jours après la victoire du Sluc Nancy Basket contre Chalon-sur-Saône et la montée des Couguars en Betclic Elite, le coach lorrain Sylvain Lautié est revenu sur le succès de son club sur France Bleu Lorraine ce lundi. "Les joueurs ont fait un boulot exceptionnel", a-t-il salué. "C'est un championnat tellement homogène que c'est dur de gagner."

Une saison 5 au Sluc ?

Lui-même admet avoir particulièrement donné pendant cette saison. "C'était pas réellement prévu de reprendre le coaching à ce niveau-là. Ça a été un choix de famille quand on a accepté." Va-t-il rempiler sur le banc l'année prochaine ? Sylvain Lautié préfère éluder la question. "Il a trois options : la formation, reprendre un poste de directeur sportif salarié, ou coacher. C'est vraiment une réflexion personnelle. Mais quel que soit le choix, ce sera un choix de passion parce que on a la chance de vivre de notre sport."

Quant aux objectifs du Sluc Nancy Basket en première division, le coach veut se montrer raisonnable. "On va faire ce qu'il faut pour le maintien. Il faudra jouer et gagner treize matches. Et quand on sait qu'il y a au moins six ou sept équipes qui sont intouchables, pour nous, c'est un mini championnat à sept huit ou il faut être surtout pas dans les trois derniers, donc ce n'est pas évident."

Mais la priorité, à ce jour, pour Sylvain Lautié et ses joueurs, c'est, bien sûr le repos !