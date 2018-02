Poitiers, France

C'est ce mardi la demi-finale de la Coupe de France de volley ! Et Poitiers - Tourcoing, c'est une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Poitou à partir de 19h15. Coup d'envoi du match à 19h30. Vous pouvez aussi commenter et réagir au cours de notre Facebook Live audio. Vos commentaires et réactions seront repris à l'antenne.

Suivez le match en direct :