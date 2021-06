Vivez la demi-finale des play-offs de handball JS Cherbourg / Saran en intégralité sur France bleu Cotentin

France Bleu Cotentin vous fait vivre les finales de Proligue en direct de la "Maison du handball" à Créteil ces samedi 5 et dimanche 6 juin. Au terme d'une saison déjà réussie, les Mauves de la JS Cherbourg sont toujours en course pour le titre de champion de France et la montée en Starligue!