Volley : 11 ans après l'AS Cannes retourne en finale du championnat de France

Il faut décidément avoir le coeur bien accroché avec l'AS Cannes. Après la qualification au bout du suspens dimanche dernier pour les demi-finales face à Tourcoing, à l'issue d'un match d'appui irrespirable, les Cannois ont remis ça ce samedi. Vainqueur de la demi-finale aller cette semaine à Cambrai, les joueurs de Luc Marquet devait remporter le match retour ce samedi au Palais des victoires pour valider leur place en finale.

Cinq sets accrochés

Mais rien ne fût simple et les Cannois ont dû sortir le grand jeu pour venir à bout des Nordistes en cinq sets. Si la première manche tournait à l'avantage des locaux (25-17), Cambrai renversait la vapeur et remportait les deux sets suivants (25-23 / 25-23) et poussait les Dragons dans leurs retranchements. La réaction était belle et le dénouement à la hauteur de l'investissement et de la saison incroyable que réalisent les Cannois. Ils devaient s'employer pour égaliser à 2 sets partout (30-28) avant de remporter le tie-break 15-12.

Montpellier ou Chaumont en finale ?

Deuxième de la saison régulière, les Cannois se dirigent vers leur première finale de Ligue A depuis 11 ans. Ils rencontreront soit Montpellier, 1er de la saison régulière, soit Chaumont, vainqueur de la demi-finale aller face aux Héraultais avant que ces derniers n'égalisent à une manche partout ce samedi. Les deux équipes se retrouvent dimanche pour une belle.