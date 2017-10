Volley : à la rencontre de Dominique Duvivier, nouveau coach du Quimper Volley

Le Quimper Volley démarre sa saison de Ligue A féminine ce weekend à Evreux. Avec à sa tête, un nouveau visage : Dominique Duvivier. Rencontre.

Maintenu administrativement l'an dernier, le Quimper volley a tout changé ou presque cet été. Un nouveau président (Emmanuel Savin) et un nouvel entraîneur : Dominique Duvivier, ancien entraîneur adjoint de Nantes.

Toujours sur les bancs de l'école

Dominique Duvivier, 47 ans, 25 années passées sur les parquets dont 8 à Nantes. Mais coach principal d'une équipe, c'est une première et ce n'était pas forcément prévu : "Non pas du tout, je suis toujours en formation à Toulouse pour mon diplôme d’entraîneur professionnel de volley. Je me voyais bien faire encore un an ou deux avant de me lancer comme coach principal", avoue-t-il. Oui, sauf que l'offre de Quimper est tombée...

"Il y a tout ici"

"Le club a les infrastructures pour évoluer à ce niveau. Il y a le centre de formation, le public... Il y a tout. En plus c'est un club breton", sourit ce Rennais de naissance. "C'était le club qu'il me fallait pour démarrer." Dominique Duvivier a eu carte blanche au niveau sportif :"On m'a donné une enveloppe, on s'est mis d'accord sur les joueuses à garder et ensuite j'ai eu carte blanche pour recruter quatre filles."

Deux objectifs cette année pour Dominique Duviver : maintenir le Quimper Volley en Ligue A et obtenir son diplôme d’entraîneur. Premier match de la saison ce samedi soir à Evreux. Coup d'envoi à 18h30.