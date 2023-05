Volley : Aminata Dia sélectionnée en équipe de France, "c'est énorme" pour le président du TFOC

"C'est énorme, elle est très jeune", réagit Daniel Mroczkowski, président du TFOC, club de volley de Terville-Florange, invité de France Bleu Lorraine vendredi 19 mai. Pour la deuxième fois en trois jours, Aminata Dia, centrale à Terville-Florange, est sélectionnée avec l'équipe de France féminine, qui affronte la Bulgarie en match amical vendredi au 111. "C'est un bel événement pour elle et pour le club, elle a découvert le volley grâce au TFOC et grâce à Romain Pitou, actuel entraineur de l'équipe pro, mais qui à l'époque faisait découvrir le volleyball dans les écoles de Terville."

Daniel Mroczkowski ne cache pas sa fierté d'accueillir un match d'une équipe nationale au 111. "C'est un plaisir énorme, une grosse première pour nous", reconnait-il. "Habituellement on est à 600 places, mais là on sera dans une configuration avec 1.000 places, comme quand on a participé à la coupe d'Europe." La salle sera pleine à craquer, "on est complets depuis longtemps", affirme le président.

Beaucoup viendront applaudir Aminata Dia, qui jouera sur un terrain qu'elle connait bien. Mais le président du TFOC se tourne déjà vers la suite, et les JO de Paris en 2024. "Ce serait un rêve pour elle d'y participer mais pour nous aussi, une reconnaissance du travail effectué au club depuis le baby-volley pour les jeunes de 3 ans", sourit Daniel Mroczkowski. "Mais la concurrence est rude, on a encore un an avant de connaitre l'équipe de France qui participera aux Jeux olympiques. Pour l'instant, Aminata Dia suit son chemin. C'est à elle de faire le job, moi j'y crois !"

"Une petite déception" sur la saison

Après la saison du TFOC, qui s'est finie il y a un mois par une défaite en quarts de finale des play-offs contre Béziers, le président ne cache pas ses regrets. "Bien sûr qu'il y a une petite déception", confie-t-il. "On les avait battus en saison régulière donc on aurait aimé aller plus loin. Mais bon, si on nous avait dit en début de saison qu'on terminerait cinquième du championnat, on n'aurait peut-être pas parié là-dessus. Donc ça reste une très belle saison."

Le club de Terville-Florange garde d'ailleurs un espoir d'être qualifié en coupe d'Europe. "La Confédération européenne de volley se retrouve parfois avec des clubs qui refusent d'y participer, et elle organise des tournois qualificatifs pour compléter les poules où il manquerait des clubs", explique Daniel Mroczkowski. "C'est une sélection qui se fait entre différents pays, donc on aurait de fortes chances d'être qualifié." Réponse dans les prochains mois.