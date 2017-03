Volley-ball, dernier défi de la saison régulière du GFCA contre Paris

Le GFCA reçoit à 20h30 au Palatinu Paris à l'occasion de la dernière journée de la saison régulière de volley-ball. Un match aux allures de finale entre deux équipes qui se retrouveront lors des play-offs.

Une équipe ajaccienne qualifiée pour les play-offs depuis quelques semaines déjà mais qui s'est efforcée de finir au mieux cette saison régulière et de se donner donc les meilleures chances pour figurer dans cette dernière ligne droite qui débouchera sur un titre de champion de France.

Une chose est acquise : le GFCA sera opposé lors de ces play-offs à Paris volley. Mais si l'on pouvait sérieusement penser que la "rencontre aller" se jouerait le 7 avril à Ajaccio et le retour se ferait le 11 dans la capitale, il n'y a plus aujourd'hui de certitudes. L'ordre des rencontres pourrait être inversé. Et pour cause ... Un succès du GFCA ce soir sur le score de 3/0 ou 3/1 permettrait au Gazelec de prendre 3 points et donc de devancer Paris au classement.

Le GFCA devançant alors son rival accueillerait Paris lors du match retour ... et jouerait au Palatinu le match d'appui serait organiser dans la perspective d'une égalité entre les deux équipes au terme de cette double confrontation. Tout cela sera donc décidé ce vendredi soir ... Le GFCA a réellement son destin en main ... pouir rejoindre le carré final du championnat de France de volley ...

Coup d'envoi de ce match 20h30 au Palatinu