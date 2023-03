100% SPORTS : André Sá, coach du VNVB, sur la possibilité de voir son équipe en playoffs

Il reste deux rencontres avant la fin de la saison régulière en Ligue A féminine. Les volleyeuses du VNVB sont encore en course pour accéder aux playoffs . Pour cela, il faudra aussi tenir compte des résultats des concurrents directs (Cannes et Pays d'Aix), et surtout, penser faire le plein de victoire, contre Marcq-en-Barœul, ce samedi à 19 heures au Parc des Sports de Vandoeuvre et la semaine suivante, à Mulhouse, L'entraîneur du VNVB, André Sá, insiste sur le fait de ne rester focus que sur ses performances. Il est l'invité de Laurent Pilloni dans 100% SPORTS.

