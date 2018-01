Gagner contre Paris St-Cloud est important pour le VNVB. Ce samedi à 20 heures, les Vandopériennes doivent s’imposer pour retrouver la confiance qui les fuit depuis la reprise début janvier et sortir de la zone dangereuse au classement.

Vandœuvre-lès-Nancy, France

Le Vandoeuvre Nancy Volley-Ball (VNVB) 10ème au classement accueille ce samedi à 20 heures au parc des Sports le 5ème de Ligue A, Paris St-Cloud. Le VNVB aurait sans doute rêvé d’un autre adversaire pour se relancer, mais il va falloir faire avec le calendrier et faire déjouer les pronostics. Dépourvues de confiance actuellement, les volleyeuses entraînées par Radolsav Arsov devront malgré tout garder la tête froide et surtout être ambitieuses : «pour obtenir des bons résultats, il faut aller les chercher. Provoquer la réussite est primordial pour sortir de cette mauvaise passe et ainsi retrouver la confiance que nous avions avant la trêve, souligne le technicien bulgare.»

La tâche s’annonce délicate mais pas impossible. Les Mariannes (Paris St-Cloud) restent tout comme les Vandopériennes sur deux défaites de rang (St-Raphaël et Cannes). Un coup de mou dont il faudra tirer parti pour les panthères afin de retrouver le chemin du succès et de la confiance.

