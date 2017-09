Volley-ball féminin: l’Open Femina, du haut niveau pour la préparation du VNVB

La septième édition de l’Open Femina se tient à partir de ce vendredi jusqu’à dimanche au Parc des Sports de Vandoeuvre. Un tournoi organisé par le Vandoeuvre Nancy Volley-Ball qui arrive à point nommé pour évaluer le niveau des troupes des volleyeuses nancéiennes à un mois du début du championnat.

Un plateau relevé attend les amateurs de volley-ball féminin à l’occasion du septième Open Femina. A partir de ce vendredi jusqu’à dimanche, les équipes de Mulhouse, Apeldoorn (Pays-Bas), Oudegem (Belgique) et bien sur le Vandoeuvre Nancy Volley-Ball (VNVB) vont en découdre. Des joutes qui permettront aux panthères roses et noires, entraînées par Radoslav Arsov, de se jauger avant l’ouverture du championnat le 13 octobre et surtout après plus d’un mois de préparation :

Nous devrons tout d’abord éviter les blessures et se servir de ce tournoi pour progresser physiquement et répéter les schémas que nous appliquerons cette saison. Je profiterai aussi de ces matchs pour intégrer des jeunes joueuses issues du centre de formation pour qu’elles découvrent le haut niveau. Car un club comme le VNVB doit absolument préparer l’avenir.»

Le coach Radoslav Arsov insiste sur le collectif - @VNVB

Le coach Bulgare du VNVB entend se servir de ces oppositions pour amener son équipe à assumer les ambitions affichées par le président, Serge Raineri : «Après un recrutement choisi et non subi, l’objectif est clairement d’être dans le top 8 de Ligue A». Un discours innovant jamais entendu auparavant qui prouve que le VNVB poursuit sa croissance. A l’image de cet Open Femina qu’il organise dont le niveau des équipes devrait assurer le spectacle.

Réécoutez Régis Talidec, secrétaire général du VNVB, invité de Frédérique Brun dans France Bleu lorraine midi pour évoquer l'Open Femina.