Volley-ball-Féminin : la cohésion comme point de départ pour le VNVB

Battu en finale de l’Open Femina par Mulhouse (1-3) le champion de France en titre de ligue A, le Vandoeuvre Nancy volley-Ball peut être tout de même satisfait de sa prestation. Même s'il lui manque la régularité dans le jeu, l’équipe progresse et gagne en cohésion.

Bien que défait en finale par l’ogre mulhousien (1-3), le VNVB a montré des signes positifs lors de l’Open Femina. Certes, le collectif est loin d’être huilé mais il a su disputer chaque point à un adversaire pourtant mieux armé dans toutes les lignes. Une ténacité qui laisse entrevoir des progrès dans la détermination et l’envie de ne rien lâcher de la part d’Isaline Sager-Weider et ses coéquipières :

Le résultat importe peu car malgré la fatigue due à l’important travail de préparation, il faut s’appuyer sur cette volonté de résister que nous avons opposée face à un adversaire aux rotations plus importantes que les nôtres. Ce tournoi nous a montré aussi les points à améliorer : les fautes directes encore trop nombreuses, nos difficultés à gérer des ballons difficiles et la maîtrise des prises de risques.»

Lors de l'Open Femina, le VNVB a montré de belles ressources mentales - @VNVB

Lors de cet Open Femina, l’objectif de l’entraîneur Radoslav Arsov était avant tout de permettre à son collectif de gagner en cohésion et d’offrir du temps de jeu aux plus jeunes de l’effectif. Mission accomplie selon la capitaine Isaline Sager-Weider : «Assurément il est encore trop tôt pour faire un état des lieux, les sensations de ce côté-là sont positives.» De bon augure à près de trois semaines du début du championnat. En attendant, le VNVB poursuit sa préparation avec une feuille de route bien chargée. Ce week-end, il ira défier deux autres équipes de Ligue A, Chamalières et Venelles au tournoi de Ryom. Des oppositions qui devraient nous en dire davantage sur la valeur actuelle collective du VNVB.