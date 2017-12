Volley-Ball féminin : la lutte continue en Ligue A pour le VNVB face à Evreux

Cinq jours après leurs succès à Chamalières (2-3), les volleyeuses Vandopréiennes accueillent ce mardi à 20 heures, la formation d’Evreux. Malgré les absences de Djilali et Kojdova, le VNVB doit l’emporter pour prendre le bon wagon et ainsi revenir à la hauteur de son adversaire au classement.

En s’imposant vendredi 1er décembre à Chamalières (2-3), le Vandoeuvre Nancy Volley-Ball (VNVB) a gagné une bataille dans sa lutte pour le maintien. Malgré sa réussite dans le Puy-de-Dôme, le VNVB reste en position chancelante au classement. Pour améliorer leurs quotidiens, les panthères roses et noires doivent maintenant négocier au mieux la venue d’Evreux Volley-Ball ce mardi (20h00) au Parc des Sports de Vandoeuvre.

La même joie des panthères roses et noires est espérée contre Evreux - @CSPHOTO

Les Ebroïciennes restent sur une probante victoire face à Nantes (3-0) et comptent trois longueurs d’avance au classement sur le VNVB. Les Meurthe-et-Mosellanes s’attendent à une opposition coriace qu’elles devront aborder sans Alexia Djilali et leur meilleure marqueuse, Petra Kodjova. Deux coups durs qu’il faudra combler par la solidarité et l’abnégation. Des aptitudes démontrées à plusieurs reprises par le VNVB et indispensables pour continuer la lutte.