Volley-Ball féminin : le VNVB devra s’adapter à Mougins

Les volleyeuses de Vandoeuvre affrontent ce samedi à 20 heures l’équipe de Mougins sur ses terres. Les Vandopériennes ont pour objectif de bonifier leur dernière victoire à domicile contre Paris-St-Cloud et ainsi rester dans le top 8 au classement.

Vandœuvre-lès-Nancy, France

Après s’être rassurées en battant Paris-St-Cloud (3-1), les volleyeuses vandopériennes (VNVB) se déplacent ce samedi à 20h00 à Mougins, l’actuel avant-dernier de Ligue A. Pour conserver sa place dans le top 8 du classement de Ligue A, le VNVB devra adopter la même attitude que contre les Parisiennes : «C’est un match difficile qui nous attend car le contexte est particulier. La salle est la plus petite du championnat et malgré sa place au classement, Mougins a des joueurs d’expérience et un entraîneur qui connaît bien le haut niveau», prévient Stefano Mascia l’entraîneur adjoint du VNVB.

S'adapter au contexte

Les Vandopériennes devront faire abstraction de ce contexte particulier. Pour ce troisième déplacement loin de la maison en l’espace de 3 semaines, le VNVB devra s’adapter tout en jouant sur ses qualités qui en font aujourd’hui un postulant aux playoffs : «Notre équipe est jeune et elle a besoin de s’entraîner. Tous ces déplacements ne nous permettent pas de bien travailler, nous privilégions surtout la récupération», précise Stefano Mascia.

Emmagasiner la confiance

Contre Paris-St-Cloud, malgré un premier set poussif, les Meurthe-et-Mosellanes ont su trouver les ressources pour réagir après quatre défaites consécutives. Une victoire ce samedi à Mougins offrirait au VNVB un supplément de confiance avant le derby face à Terville-Florange la semaine suivante.