Volley-ball féminin : le VNVB devrait jouer la Coupe d'Europe

La Coupe d Europe pour les volleyeuses de Vandoeuvre (VNVB) n'est plus un rêve mais la réalité. La confirmation est tombée ce vendredi soir dans la boite mail du président Patrick Venturini :" Lorsque la Fédération nous a sollicité pour remplacer le RC Cannes, notre réponse a été positive même si nous devons encore attendre la décision du gendarmes financier que je ne vois pas nous recaler. Cette nouvelle est une récompense pour tout le travail effectué depuis quelques années par tous les membres du club et en particulier pour notre entraîneur, Radoslav Arsov qui a toujours eu notre confiance et qui par ses compétences fait grandir le club".

Des lointaines destinations ?

La Challenge Cup va donc regrouper tous les cinquièmes des championnats européens avec quelques destinations lointaines pour les protéger du président Patrick Venturini :" C'est un système qui rejoint le tennis avec les tableaux. Le tirage au sort peut nous offrir un adversaire luxembourgeois mais aussi un autre du fin fond des pays nordiques. Ce sera la surprise".

Un moment historique

En attendant le tirage au sort, la direction du club va devoir convaincre ses partenaires privés et les collectivités locales pour gonfler le budget afin de vivre cette aventure unique dans l’histoire du club et depuis fort longtemps pour le sport collectif lorrain.