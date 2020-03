Volley-ball féminin : le VNVB pourrait bien disputer les playoffs

Les volleyeuses de Vandoeuvre (VNVB) ont réussi leur saison en décrochant une sixième place au classement et en validant leur billet pour les playoffs. Alors qu’il restait deux journées à disputer avant les phases finales, le coronavirus est passé par là et le championnat de Ligue A a été suspendu.

Le VNVB avait pour objectif de finir cette saison dans le top 8. Les volleyeuses vandopériennes ont fait mieux en allant chercher la sixième place qui aurait dû leur permettre de disputer les playoffs mais les événements liés au coronavirus en ont décidé autrement. Suspendu alors qu’il restait deux journées avant les phases finales, le championnat de Ligue A féminine ira bien à son terme après cette trêve sanitaire, une décision confirmée par la Ligue ce jeudi : «C’est une volonté que je respecte même si je pense que la solution aurait été de l’arrêter définitivement et de figer le classement pour partir sur une saison blanche, » déclare Patrick Venturini, le président VNVB.

Dans quel état de forme ?

En attendant une possible reprise, des questions se posent. Les joueuses parties reviendront-elle et dans quelle forme physique ? : « Nous avons demandé aux joueuses et à leurs agents de nous certifier par écrit qu’en cas de reprise du championnat elles soient présente. En ce qui concerne leur niveau athlétique, c’est la grande question, » s’interroge Patrick Venturini. Une interrogation logique, car pour tous sportif de haut niveau, l’entraînement est proportionnel à la longueur de l'arrêt.

Cap sur la prochaine saison

Cette navigation à vue n’empêche pas l’aéropage du club vandopérien de se pencher sur la saison prochaine. La volonté est de gonfler le budget en passant de 830 000 à 900 000 euros afin de doubler tous les postes, tout en gardant l’ossature de l’effectif actuel. Des propositions ont été faites au six majeur, pour l’heure, seule la centrale bosniaque Ajla Paradzik a donné son accord.